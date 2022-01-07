بغداد.. اعتقال شقيق عنصر الحشد للاشتباه في تورطه بـ"مجزرة العائلة"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الجمعة عن اعتقال شقيق عنصر الحشد الشعبي الذي قضى أفراد عائلته في مجزرة بشعة أمس الخميس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية ألقت القبض على شقيق منتسب الحشد المصاب والذي قتل أفراد عائلته ضمن منطقة الاعلام ببغداد".

وأضاف أن "أصابع الاتهام تشير الى انه منفذ العملية، لكن حتى الان الدليل لم يكتمل لحين اكتمال التحقيقات وظهور بصمات المسدس وعودة المصاب الى وعيه".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "التحقيقات الأولية استندت في البدء إلى مراجعة كاميرات المراقبة التي اتضح فيها عدم دخول أي شخص غريب عن العائلة إلى الدار خلال الساعات التي سبقت الحادث ولغاية وقوعه".

وأضاف أنه "بعد توسيع التحقيق بالحادث، استدلت فرق التحقيق إلى أن منفذ الجريمة أحد أقرباء رب الأسرة، واستخدم سلاح كاتم للصوت واردى أفراد العائلة بإطلاقات بمنطقة الرأس".

ولفت إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة الخيط المفقود من الحادث وهو رب الأسرة- منتسب الحشد- الذي فقد الوعي نتيجة لإصابته الخطرة، للاستدلال أكثر عن طبيعة الهجوم".

وأفاد الحشد الشعبي بأن خمس ضحايا سقطوا خلال اقتحام مسلحين مجهولين لمنزل منتسب في الحشد بالعاصمة بغداد يوم الخميس.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منزل المنتسب في اللواء 45 بالحشد الشعبي أحمد عبد المطلب، تعرض الخميس الى هجوم مسلح في منطقة المعالف غربي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم أدى الى استشهاد خمسة من افراد عائلة المنتسب الذين كانوا يتواجدون في المنزل ساعة الهجوم، فيما أصيب المنتسب بجروح بليغة نقل على اثرها الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد".

واللواء 45 يضم مقاتلي كتائب حزب الله العراقي المقرب من إيران.