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بغداد.. اعتقال شخص يوزع "منشورات" تحرض على المراجع الدينية

Category: أمـن

Date: 2022-03-24T10:57:19+0000
بغداد.. اعتقال شخص يوزع "منشورات" تحرض على المراجع الدينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت شخصاً يوزع "منشورات دينية" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية اعتقلت، اليوم، شخصاً (تولد ١٩٧٩) يقوم بتوزيع منشورات دينية بتحريم تقليد المراجع بالقرب من جامع النداء في منطقة القاهرة ببغداد"، مشيراً إلى "تسليمه الى مركز شرطة حي القاهرة وفق اجراءات اصولية".

على الصعيد الامني، انفجرت عبوة صوتية استهدفت منزلاً سكنياً ضمن منطقة الاعظمية ببغداد، وفق المصدر الامني ذاته الذي أشار غلى أن الانفجار أدى لأضرار مادية بعجلة صاحب المنزل دون خسائر بشرية.

وبحسب المعلومات المتوفر، فأن الحادث نتيجة خلافات عشائرية.

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