بغداد.. ضبط عتاد وسلاح لداعش واعتقال شخص "يمجّد" إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد – الرصافة، مساء الأربعاء، اعتقال شخص في مدينة الصدر، على خلفية "التمجيد" بإسرائيل.

وبحسب مصدر في الشرطة، تحدث لوكالة شفق نيوز، جرى تنفيذ واجب مشترك من قبل دوريات قسم شرطة الصدر الأول، مع استخبارات قسم الصدر الأول وإلقاء القبض على المتهم (ع.ر.ع) تولد 2004، يعمل كاسباً ويسكن بغداد الجديدة (مجمع الزهور)".

وأوضح المصدر، أن "عملية إلقاء القبض على المتهم تمت في مدينة الصدر منطقة (الگيارة) قطاع 68، وذلك لقيامه بالترويج والتمجيد لإسرائيل عبر برنامج (تيك.توك)، تم إيداعه التوقيف داخل مركز شرطة الجزائر، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

في غضون ذلك، أبلغ مصدر أمني، الوكالة، بأن "قوة من الفوج الثاني، اللواء الآلي الثالث، في الشرطة الاتحادية، ضبطت أسلحة ومخلفات لتنظيم داعش ضمن قاطع البوعيثة، تضمنت عتاداً ومتفجرات يدوية".