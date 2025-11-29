بغداد.. اعتقال أشخاص اعتدوا على فتاة بـ "التيزاب" وأم تقطع ولدها لأجزاء (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، يوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قام أحدهم برمي مادة التيزاب الحارقة مستهدفاً فتاة أثناء قيادتها مركبتها في منطقة الحرية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة السلام التابع لقسم شرطة الحرية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، بعد إقدام أحدهم على رمي مادة التيزاب على فتاة أثناء قيادتها للمركبة".

وتابعت: "بعد التعرف على هوية الجناة، وجّه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد بتشكيل فريق عمل مختص لتعقب الفاعلين، حيث تمكن الفريق وبزمن قياسي من الوصول إليهم والإطاحة بهم".

ولفتت القيادة إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بغداد، بالعثور على جثة مقطعة إلى أجزاء لشاب اتضح انه قد قتل على يد والدته، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة شاب مقطعة إلى أجزاء وملفوفة داخل غطاء ومرمية في مكب للنفايات ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أنه "بعد المتابعة والتحقيق اتضح أن القاتل تكون والدة الضحية"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية تجري الآن عملية بحث عن الأم القاتلة".