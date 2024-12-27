بغداد.. اعتقال سوري يُشتبه ارتباطه بداعش وفتاة تصيب نفسها برصاصة من سلاح والدها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة فتاة برصاصة بسبب عبثها بسلاح ناري شمالي بغداد، والقبض على سوري يشتبه بصلته بتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الكاظمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2004، أصيبت بطلق ناري في منزلهم ضمن حي الرسول بقضاء الطارمية شمالي بغداد، أثناء عبثها بسلاح والدها الذي يعمل منتسبا في وزارة الداخلية".

ولفت المصدر إلى أنه "تم نقل الفتاة الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وفتح محضر بالحادث".

في حين أشار المصدر إلى أن "مفارز الشرطة تمكنت من القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم وهو سوري الجنسية، دخل الى العراق سنة 2023، ويعمل ضمن ابراج العبسلي في منطقة الكاظمية".

وبين أن "عملية القبض تمت أثناء قيام المشتبه به بتصليح هاتفه عند أحد محال التسليح، حيث لاحظ صاحب المحل وجود صورة لتنظيم داعش وضعها صاحب كخلفية لجهازه".

وأوضح أن "صاحب المحل قام بإبلاغ القوات الأمنية والتي بدورها تمكنت من اعتقال المشتبه به في مدينة الكاظمية".