بغداد.. اعتقال سوريين بحوزتهم جوازات عراقية مزورة و16 مخالفاً لشروط الإقامة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على ثلاثة سوريين بحوزتهم جوازات سفر عراقية مزورة، في وقت أعلنت قيادة عمليات العاصمة اعتقال 26 متهماً بينهم عصابة ومخالفون لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قوة أمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية بحوزتهم جوازات عراقية مزورة أثناء محاولتهم الدخول إلى العاصمة من سيطرة الشعب".

إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلقاء القبض على 26 متهماً بينهم عصابة تمارس جرائم السرقة وآخرين بحيازة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى 16 مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية".

وبحسب القيادة، فقد "تم أيضاً ضبط أعداد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الغزالية، الرضوانية، المعامرة، الأمين، رگية وسكينة، أبو ذر الغفاري، المدائن، الحصوة، مجمع النسيم التجاري، سويب) بجانبي الكرخ والرصافة".