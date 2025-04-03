بغداد.. اعتقال سائق أجرة حاول الاعتداء على زبونته ومتهمين بسرقة "القاصة الحمراء"

شفق نيوز/ أعلنت‎ قيادة شرطة بغداد – الرصافة، يوم الخميس، القبض على صاحب عجلة حاول الاعتداء على إحدى المواطنات بعد سرقتها مبلغ من المال، عقب استئجاره عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بالتوصيل، وكذلك القبض على خمسة متهمين بينهم امرأة لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد الدور السكنية بالعاصمة.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود إخبار من قسم الاستجابة (911) بتعرض إحدى المواطنات إلى حادث سرقة مبلغ من المال وجهاز موبايل ومحاولة الاعتداء عليها من قبل صاحب عجلة نوع (سوناتا) بعد قيامها باستئجار المتهم عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بالتوصيل، تم تشكيل فريق عمل مختص من مكتب مكافحة إجرام الكرادة والتوجه إلى مكان الحادث".

وأضاف البيان، "وبعد أخذ الموافقات الرسمية، تم تتبع خط سير عجلة المتهم عن طريق كاميرات المراقبة، حيث أثمرت الجهود بالقبض على المتهم بأقل من (4) ساعات، ولدى التحقيق معه اعترف بقيامه بالجريمة، وتم توقيفه وفق أحكام المادة (443) لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي بيان آخر للقيادة اليوم الخميس، ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه "بعد ورود إخبار من أحد المواطنين إلى مكتب مكافحة إجرام النهروان بوجود حادث سرقة مبلغ من المال من داخل منزله، على الفور تم التوجه إلى موقع الحادث وتدقيق المعلومات والتعمق بالتحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم تتبع خط سير العجلة التي استخدمت بالجريمة والقبض على صاحب العجلة ضمن سيطرة السعادات ليتم التوصل إلى المتهمين كافة والقبض عليهم وعددهم (5) متهمين بينهم امرأة".

وأشارت القيادة، إلى "ضبط بحوزة المتهمين المبلغ المسروق وكذلك عُثر بحوزة أحدهم سلاح نوع مسدس، وتمّ إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت قيادة الشرطة صوراً للمتهم صاحب عجلة الأجرة وكذلك للمتهمين بالسرقة مظهرة المسروقات بينها "قاصة حمراء".