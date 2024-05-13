بغداد.. اعتقال أحد أخطر عناصر داعش بكمين محكم

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، الإطاحة بأحد أخطر عناصر تنظيم "داعش" في ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية استباقية مكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل من الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي إلى تنظيم داعش".

وأضافت أن "الإرهابي نفذ سابقاً العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت المواطنين و قوات الأمن، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت المديرية، إلى أن عملية القبض على الإرهابي جاءت بعد استدراجه في ناحية اللطيفية، ونصب كمين محكم بالتنسيق مع اللواء 59 التابع للفرقة 17 جيش عراقي".