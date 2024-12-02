بغداد.. اعتقال تاجر مخدرات بعد اصابته والدفاع المدني يكافح حريقا كبيرا

شفق نيوز/ تمكنت قوة امنية يوم الاثنين من اعتقال احد تجار المخدرات شمال غربي بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن عملية الاعتقال تمت بعد نصب كمين محكم ضمن مدينة الشعلة.

وأضاف المصدر؛ أن المتهم قام بإطلاق النار على القوة التي قامت بالرد عليه ما أسفر عن إصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى والتحفظ عليه.

وفي غضون ذلك؛ افاد مصدر آخر؛ باندلاع حريق كبير شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية ضمن منطقة الشماعية شرقي العاصمة.