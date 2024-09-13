بغداد.. اعتقال "تاجر سلاح منفلت" ومقتل شخص بشجار وانتحار فتاة شنقاً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على أحد "تجار السلاح المنفلت" شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة الرصافة متمثلة (مركز شرطة النهروان، شرطة نجدة النهروان) وبالتعاون مع القطعات الماسكة، تمكنت من القاء القبض على أحد "تجار السلاح المنفلت" ضبط بحوزته أسلحة مختلفة (BKC ، RBK، بندقية كلاشنيكوف، بندقية نوع GC) ضمن منطقة النهروان".

ولفتت إلى أن "العملية جاءت خلال ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان المحدد ومداهمته واعتقاله وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص بشجار مسلح بين شخصين مسلحين سببها مشكلة عشائرية، شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين طرفين اثنين بسبب مشكلة عشائرية سابقة، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما أسفر عن مقتل أحد طرفي المشاجرة فيما لاذ الاخر بالفرار ضمن منطقة الفضيلية".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "فتاة من مواليد 2004، أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل منزلها ضمن منطقة حي التراث ببغداد".

وبين المصدر أن "سبب الانتحار، حسب ادعاء ذوي الضحية، أنها تعاني من اضطرابات نفسية".