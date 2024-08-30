بغداد.. اعتقال "تاجرة" مخدرات ووليمة تنتهي بإصابة اثنين أحدهم حماية نائب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال متهمة تتاجر بالمخدرات، وإصابة اثنين بمشاجرة، أحدهم يعمل ضمن حماية أحد النواب، في حادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية وبالاشتراك مع ضابط استخبارات ومفرزة من مركز شرطة الجعيفر، شرعت لغرض تنفيذ امر قبض وتفتيش بحق المتهمه (ن.ع) وفق احكام المادة (32) مخدرات الصادر من محكمة جنح الرصافة ضمن منطقة العلاوي محلة (214) الدوريين.

ولفت المصدر إلى أنه "تم الانتقال الى دار المتهمة والقاء القبض عليها داخل دارها وتسليمها اصولياً الى مركز شرطة الجعيفر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

في حين أشار المصدر إلى أن "شخصين اثنين أصيبا برضوض واطلاقات نارية بمشاجرة بينهما ضمن ناحية الرشيد جنوبي بغداد"، مبيناً أن "أحدهما يعمل ضمن حماية النائب محمود العبيدي".

وبين المصدر أن "المشاجرة حدثت نتيجة مشادة كلامية أثناء اقامة وليمة في احد الدور ضمن ناحية الرشيد"، لافتا إلى أن "قوة أمنية تدخلت وتحفظت على المصابين كإجراءات أصولية".

من جانبها أعلنت مديرية نجدة الكرخ، عن إلقاء القبض على متهم اقدم على اطلاق النار على مواطن في منطقة المحمودية ببغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فور حصول حادث اطلاق نار على مواطن ضمن قاطع نجدة المحمودية التابع الى مديرية نجدة الكرخ في قيادة شرطة بغداد الكرخ، وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير نجدة الكرخ العميد علي عدنان ووجه بضرورة القاء القبض على المتهم".

وتابعت المديرية أن تمكن فريق العمل من القاء القبض على المتهم ضمن قاطع نجدة المنصور التابع الى ذات المديرية واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون