بغداد.. اعتقال "الإرهابي أبو هاجر" داخل مطعم شعبي وحملة خاصة تغلق خمسة فنادق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال إرهابي ينتمي لتنظيم داعش داخل مطعم ببغداد، في وقت شهدت فيه العاصمة حملة خاصة على فنادق مخالفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من شرطة الرصافة، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من تنفيذ عملية الاعتقال داخل مطعم شعبي ضمن منطقة الاعظمية".

ولفت المصدر إلى أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 4/1 إرهاب لانتمائه لتنظيم داعش واسمه الحركي أبو هاجر"، مبيناً أن "المعتقل من سكنة محافظة البصرة، في منطقة ابي الخصيب، وتم تسليمه الى جهة الطلب".

وعلى صعيد آخر، أعلنت قيادة شرطة بغداد - الرصافة، عن إغلاق خمسة فنادق غير مرخصة واعتقال أحد المخالفين.

وقالت مصدر في القيادة لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من قسم شرطة الكرادة والأمن السياحي وفوج طوارئ الثالث نجدة الكرادة واستخبارات الكرادة ومركز شرطة السعدون نفذت واجبباً ليلة الثلاثاء، لإجراء ممارسة امنية في منطقة السعدون وسط بغداد".

وبينت أن "الواجب أسفر عن إلقاء القبض على المخالف (ل. م. ي) وايضا غلق خمسة فنادق غير مرخصة هي فندق ام الربيعين، و⁠فندق ياسر، وفندق فاتنة بغداد، و⁠فندق خورمان السياحي، وفندق المنامة".