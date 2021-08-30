بغداد.. اعتقال اثنين من افراد حماية برلماني اعتديا على موظفي ازالة التجاوات  

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن اعتقال اثنين من افراد حماية النائب يحيى العيثاوي بتهمة الاعتداء على موظفي ازالة التجاوات جنوبي العاصمة.

وقال اعلام عمليات بغداد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بإسناد دوائر الدولة، أوعز الفريق الركن قائد عمليات بغداد إلى قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة بتنفيذ اوامر قبض بحق المعتدين على كادر بلدية الدورة اثناء إزالة التجاوزات الحاصلة في منطقة (كرارة) من قبل إثنين من حماية أحد أعضاء مجلس النواب".

وأضاف البيان، أنه "تم إلقاء القبض عليهما واحالتهما على الجهات المختصة".

وفي ذات السياق، أشار البيان، إلى أن قوة من فوج مغاوير الفرقة نفذت واجب مرافقة لجنة ازالة التجاوزات في الدورة لتامين الحماية لهم ضمن قاطع المسؤولية.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد رفعت دعوى قضائية بحق النائب يحيى العيثاوي وأفراد حمايته،ونفذت حملة ازالة "دور التجاوز" في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، الجمعة الماضي 27 اب، بأن حماية النائب يحيى العيثاوي اعتدوا بالضرب على عدد من ضباط القوات الأمنية وموظفي أمانة بغداد، مشيراً إلى أن العيثاوي يرفض تسليم قطع الأراضي المتجاوز عليها.

من جانبها قالت مصادر صحفية، إن حماية البرلماني قاموا بالضرب والاعتداء على قرابة 17 ضابطاً، وموظفاً، ومدنياً، واستولوا على آليات البلدية التي حاولت إزالة التجاوزات.

وذكرت المصادر أن العيثاوي استولى على قطع أراضٍ في منطقة "كرارة" وقام بتقطيعها وتحويلها إلى مجمع سكني يبيع فيه الدور التجاوز.

وأشارت المصادر إلى أن حماية العيثاوي قاموا بسحب أسلحة الضباط وأجهزة الهواتف النقالة والاعتداء بالضرب على امر الفوج القوة الماسكة في المنطقة التابعة لقيادة عمليات بغداد.

وكانت أمانة بغداد، قد أعلنت مؤخراً انها ستطلق حملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة والطرق والشوارع الرئيسية.

وتأتي هذه الحملة تحت مسمى "حملة الشهيد المهندس عبير الخفاجي" مدير بلدية محافظة كربلاء الذي قُتل أثناء حملة لرفع التجاوزات في محافظة كربلاء، لتنطلق بعدها حملات موسعة لإزالة التجاوزات في جميع المحافظات وما زالت مستمرة.