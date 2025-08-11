بغداد.. اشتباك بالسلاح الأبيض قرب كلية أهلية

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع اشتباك بالسلاح الأبيض قرب كلية أهلية في العاصمة بغداد، اسفر عن إصابة منتسب أمن بجروح.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين شخصين تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء قرب الكلية، ما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة، فيما تلاحق القوات الأمنية الطرف الآخر.

ونفى المصدر، وقوع أي حادث قتل داخل الكلية كما أفادت بعض وسائل الاعلام، مبينا أن أحد المتشاجرين يشغل منصب مسؤول الخدمات في الكلية، وقد اعتدى على منتسب في شركة أمنية تتولى حماية الكلية أثناء تأديته الواجب، نتيجة خلاف لم تُعرف أسبابه.

وبين، أن الاعتداء تسبب بإصابة منتسب الأمن، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن الجاني.