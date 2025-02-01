بغداد.. استهداف منزل ضابط واعتقال مطلق رصاص حي على امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتعرض منزل ضابط في الداخلية لإطلاق نار، فيما ألقت قوة أمنية القبض على شخص أطلق النار من سيارته واعتدى بالشتم على امرأة بسبب "خلاف"، وذلك في منطقة البلديات شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تجري حملة بحث عن مجهولين يستقلون عجلة نوع (سبورتج) أطلقوا النار على منزل ضابط برتبة مقدم منسوب للداخلية".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، بل فقط أضرار مادية بواجهة المنزل ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة".

من جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بيان ورد للوكالة، أن "قيادة شرطة بغداد الرصافة، شرعت بتعميم أوصاف شخص أطلق النار من داخل عجلته، على جميع دورياتها".

وتابعت "من خلال المتابعة المكثفة تمكنت قوات الشرطة من القاء القبض عليه، إذ تبين انه قام بإطلاق النار والاعتداء بالسب والشتم على امرأة تستقل عجلة بسبب خلاف سابق على قطعة أرض، وذلك ضمن منطقة البلديات ببغداد".

وبحسب البيان، تمكنت القوة المنفذة للواجب من ضبط السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وأودعته التوقيف.