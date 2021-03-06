بغداد.. استنفار أمني لتأمين زيارة دينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن استنفار كل الجهود من أجل تأمين زيارة الإمام الكاظم والتي تصادف الاربعاء المقبل.

ووجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المديريات المنضوية تحت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بـ"استنفار جميع الجهود والإمكانات المتاحة من أجل تأمين زيارة الإمام موسى ابن جعفر الكاظم ( عليه السلام) ، من خلال انتشار كافة قطعات المديريات من ( قيادات الشرطة ، النجدة ، المرور،مكافحة الإجرام، مكافحة المتفجرات، وأفواج الطوارئ) وفق خطط أمنية مدروسة، ومحكمة توفر الأمان والانسيابية لحركة الزائرين".

واكد محمود على "تذليل الصعاب لهم، واتخاذ التدابير الأمنية كافة لمنع وقوع أي خرق".