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بتهمة التزوير و"سرقة القرن".. استقدام مدير مصرف إسلامي وتجميد الأنشطة المصرفية لآخر

Category: أمـن

Date: 2022-11-06T11:32:47+0000
بتهمة التزوير و"سرقة القرن".. استقدام مدير مصرف إسلامي وتجميد الأنشطة المصرفية لآخر

شفق نيوز/ أصدر مكتب مكافحة الاجرام في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد أمر استقدام بحق مدير مصرف أهلي، فيما أوقف البنك المركزي العراقي مصرفاً آخر لتورطه بـ"سرقة القرن".

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن أمر استقدام صدر بحق رئيس مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي بتهمة تزوير مستند رسمي.

كما أظهرت وثيقة أخرى اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي أصدر أمراً بوقف انشطة بنك الود الإسلامي لتورطه بقضية "سرقة القرن".

وسبق للقضاء العراقي أن أصدر أوامر اعتقال بحق عدد من المتهمين بـ"سرقة القرن" ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجز عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.

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