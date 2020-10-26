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بعمل أمني مشترك.. الإطاحة بـ"إرهابيين" خطرين في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-10-26T19:26:11+0000
بعمل أمني مشترك.. الإطاحة بـ"إرهابيين" خطرين في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كركوك يوم الاثنين إلقاء القبض على عنصرين خطرين في تنظيم داعش خلال عمل أمني مشترك شاركت فيه قوات مكافحة إرهاب محافظة السليمانية.

وقالت الشرطة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبناءً على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن كركوك / وزارة الدفاع، شرعت قوة الواجب / فصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد شرطة محافظة كركوك بواجب مشترك مع مديرية استخبارات وامن كركوك / وزارة الدفاع ومفرزة فنية من جهاز مكافحة ارهاب محافظة السليمانية".

وأضافت أن "الواجب أسفر عن إلقاء القبض على الارهابي الملقب ( ابو طلحة ) المسؤول على حركة عصابات داعش الارهابي ونقل الاسلحة والمواد الطبية ونصب العبوات، والارهابي الملقب ( احمد عبدالله العراقي ) الذي يقوم بتوزيع الأموال ما تسمى ( الكفالات) على العناصر الارهابية في محافظة كركوك".

وأشارت إلى "تسليمهما اصوليا الى مديرية الاستخبارات والامن حسب الاختصاص الوظيفي".


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