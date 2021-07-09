بعمليتين نوعيتين.. الأمن الوطني يطيح بـ5 "إرهابيين" في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الجمعة، عن القاء جهاز الامن الوطني القبض على 5 "إرهابيين" في الانبار بعمليتين نوعيتين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار وبعد تلقي معلومات استخبارية ، ووفق مذكرات قضائية ، شرعت بتنفيذ عملية نوعية القي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش احدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الانبار والاخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".

واضافت، "في عملية منفصلة اخرى ، تمكنت مفارز الجهاز ،ووفق مذكرات قضائية من القاء القبض على أرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش احدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة ابان عمليات التحرير".

وقد دونت وفقا للبيان "اقوال المتهمين أصوليًا بعد اعترافهم بتنفيذ هجمات عدة طالت المواطنين والقوات الامنية ، وتم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة".