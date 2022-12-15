"بعمليتين منفصلتين".. ثلاثة إرهابيين "أشقاء" في بغداد بقبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين أشقاء خلال عمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وأضاف بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأشقاء الثلاثة "مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي لعملهم بما يسمى (إسناد طوارئ و فرقة مؤتة و عسكر درع) تحت كنى ( ابو عزام و ابو محمد وابو هاجر )".

وتابع البيان أن العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات وإلقاء القبض على أحدهم بكمين محكم وبدلاته تم الإطاحة بالإرهابيين الاخرين.

وأشار الى انه ومن خلال التحقيقات الاولية اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.