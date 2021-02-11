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بعمليتين منفصلتين .. تفكيك مفرزة لداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-02-11T07:16:11+0000
بعمليتين منفصلتين .. تفكيك مفرزة لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الخميس القاء القبض على عناصر بمفرزة "إرهابية" تقدم دعماً لوجستيا لتنظيم داعش وذلك بعمليتين منفصلتين في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان إن مفارزها تمكنت وبعمليتين منفصلتين نتج عن الاولى القبض على مفرزة عسكرية مكونة من ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لداعش فيما يسمى قاطع كركوك والذين اعترفوا باشتراكهم بالمعركتين المسميتين "فتح المبين" و "الكتيبة" ضد القوات الامنية.

وأضاف البيان أنه نتج عن العملية الثانية القاء القبض على احد الارهابيين والمطلوب لنفس المادة القانونية اعلاه وذلك لدعم عناصر داعش لوجستيا بالمال و شراء المواد الغذائية والطبية ، فضلاً عن تسلم مبالغ مالية من التنظيم وتوزيعها على أُسر الدواعش الموجودين داخل محافظة كركوك.

حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وفقا لبيان الوكالة.

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