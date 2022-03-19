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بعمليتين منفصلتين.. الاستخبارات تحبط خرق أنبوب ناقل للنفط واطنان من المواد الكهربائية المهربة

Category: أمـن

Date: 2022-03-19T11:36:47+0000
بعمليتين منفصلتين.. الاستخبارات تحبط خرق أنبوب ناقل للنفط واطنان من المواد الكهربائية المهربة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم السبت، عن تمكن مفارز وكالة الاستخبارات من ضبط خرق على انبوب ناقل للنفط بعمليتين منفصلتين نفذتهما في محافظة بابل، فيما ضبطت 4 عجلات محملة بمواد كهربائية تصل الى 42 طناً معدة للتهريب في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته".

وأضافت الخلية انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز للوكالة من ضبط خرق على أحد الانابيب النفطية ضمن محافظة بابل يستخدم لتهريب النفط الخام تم معالجة بالتعاون مع شركة خطوط الانابيب".

وأضاف بيان الخلية "كما تم ضبط اربع عجلات والقاء القبض على سائقيها، حيث كانت ثلاثة منها محملة بكيبلات كهربائية وتقدر الحمولة (42) طن والعجلة الاخيرة محملة بمادة زيت المحركات وبحمولة (9) طن تم ضبطها في كركوك بالتعاون مع هيئة الكمارك وشرطة كمرك كركوك"، مبينا أنه "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية".

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