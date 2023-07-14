بعملية نوعية "قل نظيرها".. تفكيك أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية وصفتها بأنها "نوعية وقل نظيرها"، أسفرت عن القبض على "أخطر شبكة دولية" للمتاجرة بالمخدرات تتكون من ثلاثة متهمين في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

جاء ذلك، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات، بحسب بيان صادر عنها ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن "فريق عمل شُكل برئاسة مدير عام شؤون المخدرات، ومديرية شؤون مخدرات الكرخ، وبموجب قرار قضائي، تمكن من إلقاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات تتكون من ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم مليوني حبة مخدرة نوع كبتاجون بوزن 220 كيلوغرام، في محافظة المثنى".

وأشار إلى "ايداعهم التوقيف وفق احكام المادة 27 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".