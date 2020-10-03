بعملية نوعية.. قتل 6 دواعش وتدمير 17 هدفا للتنظيم بين محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مسؤول عسكري في محافظة ديالى يوم السبت بمقتل 6 عناصر من تنظيم داعش بضربات جوية وعمليات امنية في حدود ديالى وصلاح الدين والتي تعد الاقوى والاشد منذ عام 2006 ولغاية الان.

وقال القيادي في الحشد العشائري ورئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد ابراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز، ان "الطيران الحربي نفذ ضربات قاصمة ومكثفة لمعاقل واوكار داعش تتواجد في نحو 15 - 20 قرية ضمن حدود محافظة صلاح الدين المحاذية لديالى اسفرت عن قتل 6 ارهابيين وتدمير 17 هدفاً لداعش".

واضاف ان "قوات من مكافحة الارهاب شاركت بعمليات تطهير وتمشيط للمناطق في اطراف صلاح الدين والتي حققت اهدافا ونتائج كبيرة وغير مسبوقة منذ عام 2006 وحتى الان" مبينا ان "الهدف من العمليات تأمين حدود ديالى (ناحية العظيم) والقطعات الامنية من التعرضات والهجمات الارهابية المستمرة التي تهدد قرى ناحية العظيم الى جانب قطع تحركات عناصر داعش ومنعهم من شن أي هجمات جديدة".

ويؤكد مسؤولو ديالى ان 90% من الهجمات والتعرضات التي تشهدها ديالى مصدرها صلاح الدين لوجود عشرات القرى الخالية من السكان ضمن حدود صلاح الدين والتي تحولت الى ملاذات ومنطلقات لعناصر داعش.