بغداد.. الإطاحة بمنفذ "أكبر" عملية سرقة في كركوك خلال 2024

شفق نيوز - بغداد/ كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن قسم مكافحة إجرام كركوك تمكن من إلقاء القبض على متهم بـ"أكبر" عملية سرقة شهدتها المحافظة في عام 2024.

​وتعود القضية إلى عام 2024، حينما أقدم المتهم على سرقة مبلغ مالي قدره (825) مليون دينار عراقي من صاحب شركة صيرفة في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه منذ لحظة وقوع الحادثة، استخدم المتهم أساليب معقدة في التمويه والتخفي، متنقلاً بين المحافظات العراقية بشكل مستمر، محاولاً الإفلات من قبضة العدالة.

وأكد البيان أنه "​لم تتوقف جهود قسم مكافحة إجرام كركوك عند حدود المحافظة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص بمتابعة فنية وميدانية دقيقة استمرت لشهور"مشيرا الى أنه "بعد تحديد مكان تواجد المتهم بدقة في محافظة بغداد، انطلقت قوة من المكافحة إلى العاصمة، وتم التنسيق مع قيادة شرطة الرصافة والأجهزة الأمنية الاستخبارية، وبكمين محكم ومداهمة اتسمت بالاحترافية العالية، تمكنوا من اعتقال المتهم الذي كان يظن أنه بعيد عن يد القانون".

​ووفقا للوزارة فقد "تم تدوين أقواله واعترافاته صراحةً بالجريمة المنسوبة إليه، وعُرِض على القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق مادة الاتهام، لينال جزاءه العادل".