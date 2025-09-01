بعملية "نوعية عابرة للحدود".. جهاز المخابرات العراقي يطيح بشبكة تمول "داعش" (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء اليوم الاثنين، عن الإطاحة بشبكة تمويل رئيسية لتنظيم "داعش، ونقل الإرهابيين بين دول العالم، بعملية "نوعية عابرة للحدود".

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وبجهد استثنائي نوعي عابر للحدود وبإشراف مجلس القضاء الأعلى، تمكن من اعتقال شبكة تمويل رئيسية لكيان داعش الإرهابي، ومسؤولة عن تهريب الإرهابيين بين عدد من بلدان العالم لصالح الكيان".

وأضاف "جاءت هذه العملية استكمالاً لعملية نوعية نفذها جهاز المخابرات الوطني عام 2023 في محافظة كركوك استهدفت إحدى الشبكات التابعة للكيان الإرهابي ومسؤولة عن تمويل خلاياه".

وبين الجهاز أنه "تم تنفيذ عملية الاعتقال في عدد من دول غرب أفريقيا بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل العراق وخارجه لغرض دعم الهيكل المالي لداعش والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولاً أوروبية ومصالح العراق في الخارج".