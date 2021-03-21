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بعملية نوعية.. الأمن الوطني يطيح بـ"4 إرهابيين" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-03-21T12:25:11+0000
بعملية نوعية.. الأمن الوطني يطيح بـ"4 إرهابيين" في كركوك

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الاحد، عن القاء القبض على أربعة "إرهابيين" في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف تفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن المجتمعي، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، بتنفيذ عملية نوعية تمخض عنها الاطاحة بأربعة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي"

. وأوضح أن "مهام الارهابيين، تتوزع مهامهم بما يسمى دواوين الجند ، والمساجد، والشرطة الاسلامية ضمن ولاية كركوك.

وأشار إلى "تدوين أقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذ عمليات عدة استهدفوا فيها القوات الأمنية بالعبوات الناسفة اثناء عمليات التحرير، وقد تم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

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