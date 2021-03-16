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بعملية نوعية.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-03-16T18:26:08+0000
بعملية نوعية.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بالنجف، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على أربعة تجار مخدرات شمالي المحافظة خلال عملية نوعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت، خلال عملية نوعية، من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة تتكون من اربع أفراد شمالي المحافظة".

وأشار إلى أنه "ضبط بحوزة المعتقلين على مواد مخدرة تتكون من 1100 حبة نوع (كبتاكون)، فضلا عن 100 غرام من مادة (الكريستال) وميزان وأدوات تعاطي". 

وأضاف، أن" القوة ضبطت أيضاً سلاح كلاشينكوف ومسدس"، منوها إلى "نقل المتهمين المعتقلين إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".

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