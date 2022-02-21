بعملية نوعية.. القبض على 4 عناصر من تنظيم داعش في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين، قيام وكالة الاستخبارات بعملية نوعية ألقت خلالها القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية في بغداد.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية استباقية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على اربعة مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي.

واضاف البيان؛ أنه تم إلقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص نجح في هذه العملية، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.