بعملية "نوعية".. الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة دواعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش بعملية نوعية جنوب غربي كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والفرقة الرابعة عشر، نفذت "عملية نوعية استباقية بجهد استخباري مميز" لشعبة استخبارات الفرقة ١٤وبالتعاون مع قوة من الفوج الاول لواء المشاة ٩٦ من قيادة القوات البرية، والقت القبض على اربعة ارهابيين بكمين نصب لهم في قرية الصباغية بالزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وبينت ان هؤلاء الارهابيين كانوا من عناصر داعش الذين يحتمون في جبال قره جوغ وينفذون عمليات ارهابية ضد القوات الامنية، مؤكدة انهم هم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب.

واشارت الى انه تم تسليمهم لجهة الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.