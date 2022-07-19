سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعملية "نوعية".. الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة دواعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-07-19T12:44:20+0000
بعملية "نوعية".. الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة دواعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش بعملية نوعية جنوب غربي كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والفرقة الرابعة عشر، نفذت "عملية نوعية استباقية بجهد استخباري مميز" لشعبة استخبارات الفرقة ١٤وبالتعاون مع قوة من الفوج الاول لواء المشاة ٩٦ من قيادة القوات البرية، والقت القبض على اربعة ارهابيين بكمين نصب لهم في قرية الصباغية بالزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وبينت ان هؤلاء الارهابيين كانوا من عناصر داعش الذين يحتمون في جبال قره جوغ وينفذون عمليات ارهابية ضد القوات الامنية، مؤكدة انهم هم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب.

واشارت الى انه تم تسليمهم لجهة الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

related

غداة مواجهات.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" في كركوك

Date: 2021-03-16 20:41:25
غداة مواجهات.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" في كركوك

الاستخبارات تطيح بـ"إرهابي" أثناء محاولته دخول كركوك

Date: 2021-08-16 19:51:43
الاستخبارات تطيح بـ"إرهابي" أثناء محاولته دخول كركوك

القبض على اثنين من اخطر عناصر داعش في كركوك

Date: 2021-02-22 07:36:46
القبض على اثنين من اخطر عناصر داعش في كركوك

مكافحة الإرهاب يعتقل اثنين من داعش ويفكك عشرات العبوات في بغداد وكركوك

Date: 2020-12-29 10:50:56
مكافحة الإرهاب يعتقل اثنين من داعش ويفكك عشرات العبوات في بغداد وكركوك

احباط عملية "ارهابية" بعجلة مفخخة بصاروخين في كركوك

Date: 2020-06-04 21:36:41
احباط عملية "ارهابية" بعجلة مفخخة بصاروخين في كركوك

في 3 محافظات.. قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب أمني واعتقال 6 دواعش

Date: 2021-06-02 17:10:58
في 3 محافظات.. قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب أمني واعتقال 6 دواعش

قوات الأمن تلاحق بؤر داعش في ديالى واعتقال 3 إرهابيين بكركوك

Date: 2021-06-14 07:51:56
قوات الأمن تلاحق بؤر داعش في ديالى واعتقال 3 إرهابيين بكركوك

صور.. هجوم كركوك يوقع ثلاثة ضحايا من الحشد الشعبي

Date: 2020-09-16 22:18:00
صور.. هجوم كركوك يوقع ثلاثة ضحايا من الحشد الشعبي