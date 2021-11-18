بعملية نوعية.. الاستخبارات العسكرية العراقية تطيح بقيادي مهم في داعش

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن الإطاحة بقيادي مهم في تنظيم داعش مسؤول عن التنسيق بين محافظتين عراقيتين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعملية استخبارية نوعية اعتمدت على معلومات دقيقة وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق، اسفرت عن القاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة بالانبار".

وبينت ان المعتقل "يعتبر من الاهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى المنسق العام بين ما يسمى بولاية كركوك وولاية الانبار".

واضافت ان "رجال الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة دقيقة لتحركاته تمكنوا من تحديد مكان تواجده ومداهمته والقبض عليه في الساعة الرابعة فجراً، محققين عُنصريّ المباغتة والصدمة للارهابي"، مشيرة الى انه "يعد اهم المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة 4 ارهاب".