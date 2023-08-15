بعملية "نوعية" استمرت لأسبوع.. اعتقال تاجر مخدرات "خطير" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية نفذت عملية "نوعية" انتهت باعتقال تاجر مخدرات "خطير" من محافظة مجاورة، بعد مراقبته لعدة أيام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية نجحت باعتقال تاجر مخدرات من أهالي محافظة المثنى وضبطت بحوزته 2660 حبة مخدر، بعملية نوعية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "تاجر المخدرات المعتقل كان مراقباً منذ أسبوع كامل، وكان ينوي تصريف بضاعته في سوق الشيوخ".

وتابع "تم توقيف المعتقل على ذمة التحقيق وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".