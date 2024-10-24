بعملية إنزال جوي .. القوات العراقية تقتل 9 ارهابيين بينهم انتحاريون في الأنبار(صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، عن مقتل 9 "إرهابيين" بينهم 7 انتحاريين على يد جهاز مكافحة الإرهاب شمالي الرطبة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا واجباً نوعياً عبر عملية إنزال نوعية ناجحة ثم اشتباك بطولي في منطقة صحراء (كعرة) شمالي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، تمكنوا خلالها من قتل (9) إرهابيين بينهم (7) انتحاريين وتدمير أسلحتهم وأعتدتهم ومعداتهم الفنية واللوجستية.

وبينت، أن هذه العملية المباغتة جاءت بإسناد جوي وفني من التحالف الدولي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، موضحة أنها ما زالت مستمرة لتفتيش المنطقة كافة.