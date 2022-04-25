بعملية مشتركة.. اعتقال متاجرين بالمخدرات متلبسين في الرمادي

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال اثنين من المطلوبين بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات بعملية مشتركة بين جهتين امنيتين في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "قوة من الفوج الرابع اللواء الثاني فرقة الرد السريع التابعة الى وزارة الداخلية شرعت وبالتعاون المشترك مع مديرية الجريمة المنظمة التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من اعتقال مطلوبين اثنين بحوزتهم 14 ألف حبة مخدرة وكيلو غرام من مادة الحشيشة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار".

وأضاف المصدر أن "المتهمين تم تسليمهما إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.