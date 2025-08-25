بعملية "محكمة".. سرقة 160 مليون من سيارة وسط بعقوبة (صور)

شفق نيوز- ديالى

أفادت مصادر محلية في محافظة ديالى، يوم الإثنين، بسرقة 160 مليون من سيارة صاحب منفذ في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن"صاحب منفذ قام بسحب مبلغ مالي يقدر بـ 160 مليون من مصرف في بعقوبة ووضعها بسيارته وركنها على شارع خريسان وسط المدينة".

وأضافت أن "المبلغ تعرض للسرقة بعد تكسير نافذة السيارة"، فيما أكدت أن "السارق يحمل جهاز تشويش كاميرات المراقبة القريبة من السيارة".

وأشارت إلى أن"الأجهزة الأمنية انتشرت وباشرت بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".