سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

Category: أمـن

Date: 2020-10-29T18:30:27+0000
بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات الأنبار يوم الخميس بتفكيك خلية "إرهابية" واعتقال أفرادها وعددهم خمسة خلال عملية مباغتة لاستخبارات الجيش في قضاء الفلوجة.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استخبارات الفرقة ١٠ عمليات الانبار، نفذت عملية أمنية مباغتة فككت خلالها خلية ارهابية بعد متابعة استمرت لايام".

وأضاف الغنام أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أفراد الخلية وعددهم خمسة في الفلوجة وأطرافها، وهم مطلوبون للقضاء.

وفي تطور منفصل، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تمكنت من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأشارت إلى "تدمير ٤ أوكار احتوت على ٨ عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود واسلاك كهربائي وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة وهاتف وملابس مختلفة، وقد تمت المعالجة دون حادث يذكر".


related

قبيلة عربية في كركوك تستنفر اكثر من 5000 مقاتل لمنع عودة داعش

Date: 2020-05-09 12:20:47
قبيلة عربية في كركوك تستنفر اكثر من 5000 مقاتل لمنع عودة داعش

كركوك.. جرحى بينهم ضابط في هجوم لداعش على "الاتحادية"

Date: 2020-10-05 18:29:25
كركوك.. جرحى بينهم ضابط في هجوم لداعش على "الاتحادية"

مكافحة الارهاب: مقتل 10 ارهابيين والقاء القبض على 5 آخرين في صحراء الانبار

Date: 2019-08-13 15:38:06
مكافحة الارهاب: مقتل 10 ارهابيين والقاء القبض على 5 آخرين في صحراء الانبار

استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

Date: 2019-12-25 19:56:26
استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

القبض على اعلامي وكالة أعماق الداعشية في العراق

Date: 2020-09-13 08:09:58
القبض على اعلامي وكالة أعماق الداعشية في العراق

عاجل.. اعتقال قيادات بداعش نفذوا عمليات على قوات عراقية وبيشمركة

Date: 2019-06-16 18:52:02
عاجل.. اعتقال قيادات بداعش نفذوا عمليات على قوات عراقية وبيشمركة

مكافحة الإرهاب تطيح بـ"إرهابي" قبل تسلله للرمادي

Date: 2020-10-13 16:55:58
مكافحة الإرهاب تطيح بـ"إرهابي" قبل تسلله للرمادي

اعتقال أمراء وقياديين بداعش في كركوك والحشد يقر: اسلحة التنظيم تطورت

Date: 2020-05-09 14:06:55
اعتقال أمراء وقياديين بداعش في كركوك والحشد يقر: اسلحة التنظيم تطورت