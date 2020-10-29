بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات الأنبار يوم الخميس بتفكيك خلية "إرهابية" واعتقال أفرادها وعددهم خمسة خلال عملية مباغتة لاستخبارات الجيش في قضاء الفلوجة.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استخبارات الفرقة ١٠ عمليات الانبار، نفذت عملية أمنية مباغتة فككت خلالها خلية ارهابية بعد متابعة استمرت لايام".

وأضاف الغنام أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أفراد الخلية وعددهم خمسة في الفلوجة وأطرافها، وهم مطلوبون للقضاء.

وفي تطور منفصل، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تمكنت من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأشارت إلى "تدمير ٤ أوكار احتوت على ٨ عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود واسلاك كهربائي وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة وهاتف وملابس مختلفة، وقد تمت المعالجة دون حادث يذكر".



