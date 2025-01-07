بعملية ضد "داعش".. الكشف عن مقتل أحد أفراد التحالف الدولي بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء، عن مقتل أحد أفراد قوات التحالف في عملية ضد تنظيم "داعش" في العراق الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن قوات التحالف نفذت عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا في الفترة ما بين 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024 و6 يناير/ كانون الثاني 2025.

وأضافت، أن أحد أفراد قوات التحالف قُتل وأصيب آخران خلال سبعة أيام من العمليات ضد تنظيم داعش في العراق.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي قال إن العمليات المشتركة "حاسمة لمنع التنظيم الإرهابي من الاستفادة من البيئة الأمنية المتغيرة في المنطقة".