بعملية سريعة..  الاطاحة بـ"مخترق" يبيع بيانات العراقيين مقابل أموال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على متهم لقيامه باختراق وبيع معلومات رسمية مقابل مبالغ مادية في محافظة بابل.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية توصلت لمعلومات دقيقة عن وجود شخص يقوم ببيع معلومات شخصية تعود للمواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت أن البحث الفني والاستخباري قد أجري وتم التوصل الى مكان تواجده في محافظة بابل، والقي القبض عليه بعملية في غاية الدقة والسرعة وضبط الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض.

وأشارت التحقيقات، وفق البيان، إلى أن المعلومات التي كان يبيعها عبارة عن قواعد بيانات دوائر رسمية تتضمن معلومات شخصية للمواطنين حصل عليها عن طريق عمليات الاختراق غير القانوني، والهدف من ذلك هو للحصول على أموال، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.