بعملية إستخباراتية .. القوات الأمنية تعتقل 13 إرهابياً في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات يوم الاحد القاء القبض على 13 متهما بالإنتماء الى تنظيم داعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها "في بغداد تمكنت من القاء القبض على (١٣) ارهابيا بمناطق متفرقة من العاصمة وهم مطلوبون وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لإنتمائهم لداعش".

واوضح البيان انه عمليات القاء القبض تمت "وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن التنظيم فيما يسمى قواطع ( كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة) تحت كنى واسماء مختلفة " ، مشيرا الى انه "قد تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصلات تسلم اصولية".