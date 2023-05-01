بعملية "خاطفة".. القبض على أحد قتلة مسؤول حكومي جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد المتهمين في تنفيذ جريمة قتل "الأستاذ علي حسان خضير الهلالي" مسؤول الشعبة الإدارية في قسم تربية الشطرة والذي اغتيل أمس الأحد في قضاء الشطرة.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قائد شرطة المحافظة توجه يوم امس على خلفية الحادث إلى قضاء الشطرة وباشرافه شخصيا تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الشطرة وقسم استخبارات ومكافحة ارهاب الشطرة ومكتب مكافحة الإجرام للبحث حول المتهمين كون القاتل مجهول وخلال وقت قياسي وبإقل من 24 ساعة تم تحديد الجناة.

وأضاف البيان، أنه بعملية خاطفة توجه فريق العمل فجر اليوم بإسناد ومشاركة قوة الواجب وسرية سوات وفوج الطوارئ الرابع وبامر مدير قسم شرطة الشطرة العميد جاسم موشي كواك، وتم مداهمة إحدى قرى القضاء والقاء القبض على أحد منفذي الجريمة المتهم (م.ط.ع) وإحالته إلى التحقيق وتقرر توقيفه استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا.

وأكدت شرطة ذي قار، أنها لاتدخر جهدا تجاه متابعة مرتكبي الجرائم حتى تقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل.

وأمس الأحد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم على مسؤول قسم الموارد البشرية بمديرية تربية الشطرة في ذي قار، واردوه قتيلاً على الفور.