بعملية خاطفة.. القبض على ثلاثة من قيادات داعش في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأحد، القبض على قيادات في تنظيم داعش بعملية أمنية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بجهد استخباري مميز وبمتابعة استمرت لعدة أيام استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة ومقاطعة المعلومات مع الاعترافات من قبل الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين ضمن صفوف داعش الارهابي".

وكشف البيان؛ أن الملقى القبض عليهم هم كل من "(ابو شهد وابو سارة وابو يعقوب) المطلوبين وفق أحكام المادة (٤/ ارهاب) لعملهم بما يسمى قاطع الفرات و البركة ،ضمن محافظة بغداد".

وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتفيذهم عمليات ارهابية في محافظة الانبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الارهابية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الارهابية بمحافظة الرقة السورية".