بعملية خارج العراق.. الكاظمي يعلن الإطاحة بالمسؤول عن تفجير الكرادة الدامي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي الذي راح ضحيته المئات عام 2016.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

من جانبه اوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تفاصيل عملية الاطاحة بـ"ابو عبيدة".

وقال في بيان، "باشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية معقدة من القاء القبض على المتهم ( غزوان الزوبعي) الملقب ب ( ابو عبيدة بغداد ) في احدى الدول وهو من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي حيث نفذ هذا الارهابي العديد من العمليات الاجرامية ضد ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية العراقية".

واضاف، أن "ابرز تلك العمليات هي تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة ( مجمع الليث ) بتاريخ 2017/7/3 من خلال انتحاري حيث كان متواجد مع الانتحاري في نفس المضافة قبل توجهه الى بغداد ونقله مع عجلته الى منطقة العظيم وبعدها توجه بها الانتحاري الى بغداد ونفذ عمليته.

واشرف "الارهابي" وفقا للواء رسول، "على تفجير مزدوج في محافظة بغداد في مول النخيل بتاريخ 2016/9/9 من خلال انتحاري يرتدي حزام ناسف وتلتها تفجير عجلة مفخخة نوع هونداي باص تحتوي على انتخاري اخر، اضافة الى تفجير عجلة مفخخة في بغداد بالقرب من مرطبات الفقمة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري".

وتابع رسول، أن "الارهابي مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في منطقة الشواكة بالقرب من هيئة التقاعد العامة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري، وتفجير عجلة تستهدف زوار الامام الكاظم عليه السلام اثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدورة قرب السايلو 2016/5/2 كان يستقل العجلة انتحاري".

ووقع التفجير الانتحاري الذي ضرب حي الكرادة في بغداد والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" بتاريخ /7/3 2016، واوقع اكثر من 300 ضحية وجريح.