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بعملية جوية وبرية.. تدمير أوكار لداعش في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T16:33:56+0000
بعملية جوية وبرية.. تدمير أوكار لداعش في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم السبت، عن تدمير عدد من الأوكار لتنظيم داعش في محافظتي ديالى وكركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الجوية العراقية دمرت عددا من الأوكار والكهوف داخل تلال حمرين بعد إرسال الأحداثيات من قبل المُسيطرين الجويين لجهاز مُكافحة الإرهاب".

واضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب باشر بتقدم بري داخل وادي " أبو خناجر " جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيه من تدمير عدد من الأوكار التي تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".

واوضح رسول أن "الهدف من هذه العملية هو قطع خط سير وأمداد عصابات داعـش في المناطق المحصورة بين ناحيتي الرياض والرشاد في مُحافظة كركوك وتدمير الأوكار البديلة التي يلجأون لها عند مُحاصرتهم".

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