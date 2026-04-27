بعملية جديدة.. الداخلية العراقية تضبط 400 ألف حبة مخدرة في سوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية "نوعية" مشتركة مع الأمن السوري وتمكنت من الإطاحة بتاجر مخدرات وضبط 400 ألف حبة كبتاغون.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، نفذت عملية نوعية في منطقة الميادين داخل الأراضي السورية بناءً على معلومات دقيقة وجهد استخباري.

وبينت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين "المهمين" بتجارة المخدرات، وضبط 400 ألف حبة من مادة الكبتاغون.

وأشارت إلى أنه "خلال تنفيذ الواجب، حصل اشتباك أسفر عن استشهاد أحد منتسبي إدارة مكافحة المخدرات في الجانب السوري، وإصابة المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه أصولياً مع المواد المضبوطة".

ويوم أمس الأحد، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن تنفيذ عملية "نوعية" داخل الأراضي السورية لتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للداخلية العراقية أن العملية جرى تنفيذها بالتنسيق المشترك مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية.

وبينت أنها تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط مليوناً و730 ألف حبة مخدرة.