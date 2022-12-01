بعملية امنية ..اعتقال مهربي وقود والاستيلاء على مشتقات نفطية في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، باعتقال مهربي وقود والاستيلاء على كميات من المشتقات النفطية بعملية أمنية واستخبارية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الأمن الوطني والرد السريع داهمت ساحة لتهريب المشتقات النفطية في قرية "قزلجة" شرق قضاء المقدادية واعتقلت اثنين من العاملين في الساحة واستولت على أكثر من 9000 لتر من المشتقات النفطية.

واضاف أن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وانها تستهدف شبكات تهريب أخرى"، نافيا "وقوع اشتباكات بين المهربين وقوات الأمن".

وشنت الأجهزة الاستخبارية حملات مداهمة وملاحقة لشبكات التهريب في ديالى خلال الأشهر الماضية بعد أزمات حادة بالمشتقات النفطية شهدتها ديالى وعدة محافظات.