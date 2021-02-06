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بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

Category: أمـن

Date: 2021-02-06T12:22:19+0000
بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات في محافظتي كركوك والنجف.

وذكر بيان للامن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعد عملية نوعية استمرت لأيام تمت الإطاحةُ بـ12 عنصرا كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف.

واضاف البيان؛ أن العملية الأولى نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءا على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارزنا خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم (1090) حبة مخدرة؛.

وتابع البيان أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود مخبأ آخر يضم (12500) حبة إذ تم تدوين أقوالهم وإحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

وزاد "أما العمليةُ الثانية جاءت استكمالًا لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات وتجار المخدرات وبعد أيام من التعقب والمراقبة تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الاشرف من القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص متورطة بتجارة المخدرات".

وأشار البيان إلى أنه "ضبطت بحوزتهم (1 كغم من الكرستال، 20 غم من مادة الترياق، 6 مسدسات، 3 دراجات مسروقة، رمانة يدوية، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة) وجرى تدوين أقوالهم أصوليًا وإحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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