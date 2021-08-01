بعملية استخبارية.. قوة عراقية تحرر ناجية إيزيدية من داعش في سوريا

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، يوم الأحد، تحرير ناجية إيزيدية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بعملية استخبارية مشتركة، داخل الأراضي السورية.

وقال قائد العمليات اللواء جبار نعيمة الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "بتظافر جهود الوكالات الأمنية كافة، من (قيادة فرقة المشاة/١٥ ومديرية أمن غرب نينوى ومكتب مخابرات غرب نينوى وفوج 80 حشد شعبي )، تم انتشال الناجية الأيزيدية ( بيسان خليل إسماعيل) والبالغة ٢١ عاماً".

وأوضح اللواء الطائي، أن "داعش كان قد اختطف الناجية الإيزيدية وهي بعمر 13 عاماً، واليوم تمت إعادتها إلى أرض الوطن وتسليمها إلى أهلها وذويها بسلام".

ولفت إلى وجود "خلية عمل استخبارية مشتركة في غرب نينوى تعمل بصورة مستمرة على متابعة المختطفات الإيزيديات وتحاول الوصول إليهن من خلال مصادر استخبارية في الأراضي السورية".

وأشار اللواء الطائي، إلى أن "التواصل معهن ونقلهن من الأراضي السورية، إلى البلاد، يستغرق أحياناً 6 أشهر"، مبيناً أن "الناجية (بيسان) كانت مع عائلات متطرفة وتم تخليصها بعملية نوعية تعد من أقوى العمليات التي نفذتها الخلية الاستخبارية المشتركة بعد أن استحصلت الموافقات الرسمية".