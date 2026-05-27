بعملية استخبارية.. الإطاحة بعناصر إرهابية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، مقتل إرهابيين وتفجير عدد من المضافات والملاجئ التابعة لهم، إثر عملية أمنية نُفذت في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات الجيش العراقي، بإسناد من القوات الخاصة، تواصل تنفيذ واجباتها الوطنية في ملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابعه"، مبينة أن "قوة مشتركة ضمن قاطع الفوج الثاني للواء المشاة 44 التابع إلى الفرقة الحادية عشرة في كركوك، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية نوعية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن مقتل عناصر إرهابية، فضلاً عن تدمير وتفجير عدد من المضافات التي كانت تستخدمها العصابات الإرهابية كملاجئ ومراكز للدعم اللوجستي".