بعملية استخبارية.. اعتقال منتحل صفة ضابط ومحتال في المثنى

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على متهمين أحدهما انتحل صفة ضابط وآخر يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة المثنى.

جاء ذلك استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على المتهمين، بعملية استخبارية في بمحافظة المثنى، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مشيرة إلى أن "المتهم الأول منتحل صفة ضابط بالأجهزة الأمنية".

وأوضحت الوكالة، أن "المتهم الثاني يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ترويج معاملات تعيين في دوائر الدولة مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى إصدار هويات مزورة مختلفة لعدد من الدوائر، وضبط بحوزته مسدس َوعدد من الإطلاقات ومعاملات تعيين وهويات مزورة وكتب تخاويل وعقود سيارات واستمارات عضوية لعدد من المؤسسات وهوية عسكرية مزورة".