بعملية استباقية.. الإيقاع بـ"اثنين" من أكبر تجار المخدرات في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية في محافظة الانبار، يوم الأحد، عن اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات، في مدينة الرمادي مركز المحافظة، خلال عملية وصفتها بـ"الاستباقية".

وذكر بيان مقتضب لمديرية الاستخبارات العسكرية في الانبار، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الاعتقال تمت وفقا لمذكرات اعتقال وفق المادة 28 من قانون العقوبات العراقي وتم تسليم المتهمين، إلى الجهة المختصة.

وتعاني محافظة الانبار تصاعدا ملحوظا في ظاهرة تعاطي وترويج الحبوب المخدرة والتي تؤكد مصادر أمنية عراقية بأن قسم من تلك التجارة تتم من خلال عمليات التهريب القادمة من سوريا، وبغطاء من جماعات مسلحة نافذة تنشط على الحدود.

وفي السياق ذاته اعرب مسؤول في قيادة شرطة الانبار، عن أمله بأن توصلهم عملية اعتقال المتورطين بالاتجار في الحبوب والمواد المخدرة، إلى شبكات أكبر وعناصر آخرين متورطين بتجارة الممنوعات.

وقال ضابط في شرطة الانبار لـوكالة شفق نيوز، إن التاجرين أدليا بمعلومات مهمة عن طرق حصولهم على المواد والحبوب المخدرة والشبكة التي يرتبطون بها والمروجين المحليين وسيتم الإيقاع بهم جميعا.

وكشف الضابط عن تحقيق وزارة الداخلية تقدما كبيرا في حربها ضد تجار المخدرات رغم التحديات الكثيرة التي تعترض عملهم، معتبرا أنها لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب.